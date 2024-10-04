Знакомый Пугачевой рассказал о деталях переезда артистки из Израиля

Певица Алла Пугачева покинула Израиль год назад. Об этом рассказал источник из окружения артистки.

«Да они уж год как переехали из Израиля в другое место», — передает слова источника ТАСС.

Ранее утверждалось, что Пугачева уехала из Израиля из-за нестабильной политической обстановки, но источник подтвердил, что семья Пугачевой переехала по другой причине и гораздо раньше.

Алла Пугачева уехала из России в 2022 году. Ее директор Елена Чупракова в 2023 году заявляла, что причиной для отъезда был обычный отпуск с детьми, передает Pravda.Ru.