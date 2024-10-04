Дэвид Гилмор поклялся никогда больше не выступать c Роджером Уотерсом

Один из лидеров легендарной рок-группы Pink Floyd Дэвид Гилмор в интервью The Guardian заявил, что никогда больше не будет выступать на одной сцене с одним из основателей коллектива Роджером Уотерсом.

Музыкант пояснил, что принял такое решение из-за политических взглядов своего бывшего коллеги.

«Я стараюсь держаться подальше от людей, которые активно поддерживают геноцидных и автократических диктаторов», - подчеркнул Гилмор.

Ранее звукозаписывающая компания BMG разорвала контракт с Уотерсом из-за его политических взглядов и высказываний об Израиле, Украине и США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».