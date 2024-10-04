«Московский комсомолец» рассказал, что музыкант Сергей Мазаев хотел избежать общения с журналистами на похоронах композитора Вячеслава Добрынина и попытался войти на церемонию прощания через VIP-вход. Однако, по данным газеты, охранники отказались пропустить музыканта.

Как утверждает «МК», в итоге Мазаеву пришлось идти обратно и воспользоваться главным входом. По данным газеты, именно так на церемонию попадали все артисты и поклонники Добрынина.

Вячеслав Добрынин скончался 1 октября на 79-м году жизни. СМИ сообщали, что в конце сентября он попал в больницу в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт.

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Церемония прощания и похороны народного артиста России прошли на Троекуровском кладбище в Москве 4 октября. СМИ писали, что музыканта похоронят на 21-м участке кладбища, на так называемой «аллее звезд».