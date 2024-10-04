Певица обвинила СМИ в игнорировании секс-скандала с Pussycat Dolls

Бывшая солистка Pussycat Dolls Кая Джонс, которая покинула группу после секс-скандала, заявила, что люди годами не хотели слушать ее, а теперь все обсуждают проблемы торговли людьми в контексте обвинений в адрес P.Diddy.

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Об этом певица сообщила на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Теперь вы слушаете? Меня бесит, что все обсуждают P.Diddy. Когда 50 Cent заговорил о другом рэпере, всем стало важно осудить преступления против женщин. Когда я пыталась оградить артистов от хищников, всем было плевать», — заявила артистка.

Ранее в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) Джонс откровенно комментировала свой период работы в Pussycat Dolls, заявляя, что группа была просто прикрытием для проституции.