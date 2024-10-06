На похоронах Вячеслава Добрынина разгорелся скандал

Сам маэстро при жизни отказался встречаться с внебрачным сыном.

В Москве состоялась последняя церемония прощания с легендарным композитором и певцом Вячеславом Добрыниным. Проводить в последний путь «доктора шлягера» пришли его близкие друзья и коллеги — Лев Лещенко, Юрий Антонов, Михаил Муромов, Сергей Мазаев и другие известные артисты. Однако внимание публики привлек и неожиданный гость — Альберт Штефан, называющий себя внебрачным сыном Добрынина.

Появление Альберта на похоронах, сообщает издание MK.ru вызвало настоящий скандал. Поклонники маэстро выступили против того, чтобы он «устраивал балаган» на траурной церемонии.

Сам Альберт старался не привлекать к себе излишнего внимания. Он держался в стороне от основной группы гостей, которые пришли проводить в последний путь маэстро. А после пошел пешком за гробом к месту захоронения, несмотря на проливной дождь.

Родственники Добрынина — его вдова Ирина и дочь Екатерина от первого брака — не общались с Альбертом и демонстративно держали дистанцию. Как выяснилось, Альберт все же пытался наладить контакт с семьей Добрынина во время похорон, но получил холодный прием. Вдова и дочь проигнорировали его попытки, показав, что не планируют ни с кем общаться. После этого Альберт больше не предпринимал попыток сближения.

Друзья Вячеслава Добрынина уверены, что его самого бы возмутило появление Альберта на похоронах.

«Слава бы такого никогда не допустил, — цитирует MK.ru друзей Добрынина. — Если бы он хотел познакомиться с Альбертом при жизни, он бы это сделал. У него была возможность: Вячеславу Григорьевичу предлагали организовать встречу в студии ток-шоу. Но Слава не хотел, на это были свои причины. И надо уважать решение человека, которого ты считаешь своим отцом».

К слову, Альберт не сможет претендовать на наследство Добрынина. Согласно завещанию, все имущество и права на музыкальные произведения отойдут вдове и дочери артиста.