Певица Алла Пугачева, уехавшая за границу после начала специальной военной операции, все еще продолжает зарабатывать в России. Как сообщает «Абзац», сейчас у нее продолжают действовать ИП и туристическая фирма, учредителем которой Примадонна числится.

Экономист Инна Литвиненко изучила открытые данные по бизнесу Пугачевой в РФ. Согласно выводу эксперта, доходы артистки в области предпринимательства значительно упали — дела обстоят хуже, чем до 2022 года и даже до 2023 года.

«Сегодня на российском рынке ещё можно увидеть духи, сумки и обувь от Аллы Борисовны, но это остатки, а не новые партии. Да, ИП Аллы Пугачёвой по сей день существует, но речь идёт о небольших доходах в 5-7 миллионов рублей», — сказала она.

Эксперт добавила, что доходы певицы могли упасть и в концертной деятельности. Сейчас за выход Примадонны на сцену готовы предложить не более 150 тысяч евро (около 1,5 млн рублей), тогда как в былые времена Пугачева брала за свое исполнение значительно больше.

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Литвиненко также считает, что в ближайшие годы Пугачева окончательно откажется от бизнеса в России. Содержание имущества также требует расходов, а потому сейчас она просто распродает оставшуюся продукцию.