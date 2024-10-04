«Это полный ад»: Муцениеце рассказала о борьбе с Прилучным в суде за детей
В Москве в четверг, 3 октября, проходило очередное судебное заседание об определении места жительства детей актеров и бывших супругов Агаты Муцениеце и Павла Прилучного.
Они развелись несколько лет назад, но продолжают судиться из-за алиментов. Теперь же артист намерен забрать 11-летнего сына Тимофея к себе. Муцениеце эмоционально высказалась о суде.
— Я ушла из зала суда абсолютно без сил, все, что происходит, это полный ад! Я не желаю ни одной матери испытать то, что испытала вчера я! — написала она в Telegram-канале.
Знаменитость заявила, что ей жаль сына, который вынужден проходить через этот стресс.
— Жестокость, с которой решает это все вторая сторона подчеркивает, что никакие интересы ребенка не учитываются вообще! Только личная выгода! — высказалась актриса.
При этом она отметила, что верит в победу добра над злом и знает, Тимофей обязательно со всем справится.
— Всем матерям нашей страны я посылаю лучики света и добра! Мамы сильные, мамы все могут! — заключила звезда.
Муцениеце и Прилучный развелись более четырех лет назад, но бывшие супруги до сих продолжают выяснять отношения. Звезда часто высказывается по поводу маленьких алиментов от экс-мужа, а артист планирует забрать у нее совместных детей. Ситуацию звезд обсудили в шоу «Злые языки» на платформе Rutube.
Телеведущая Виктория Боня высказалась, что артистка никак не может оставить в покое бывшего мужа, потому что у нее не складывается личная жизнь.