«Это полный ад»: Муцениеце рассказала о борьбе с Прилучным в суде за детей

В Москве в четверг, 3 октября, проходило очередное судебное заседание об определении места жительства детей актеров и бывших супругов Агаты Муцениеце и Павла Прилучного.

© Вечерняя Москва

Они развелись несколько лет назад, но продолжают судиться из-за алиментов. Теперь же артист намерен забрать 11-летнего сына Тимофея к себе. Муцениеце эмоционально высказалась о суде.

— Я ушла из зала суда абсолютно без сил, все, что происходит, это полный ад! Я не желаю ни одной матери испытать то, что испытала вчера я! — написала она в Telegram-канале.

Знаменитость заявила, что ей жаль сына, который вынужден проходить через этот стресс.

— Жестокость, с которой решает это все вторая сторона подчеркивает, что никакие интересы ребенка не учитываются вообще! Только личная выгода! — высказалась актриса.

При этом она отметила, что верит в победу добра над злом и знает, Тимофей обязательно со всем справится.

— Всем матерям нашей страны я посылаю лучики света и добра! Мамы сильные, мамы все могут! — заключила звезда.

Муцениеце и Прилучный развелись более четырех лет назад, но бывшие супруги до сих продолжают выяснять отношения. Звезда часто высказывается по поводу маленьких алиментов от экс-мужа, а артист планирует забрать у нее совместных детей. Ситуацию звезд обсудили в шоу «Злые языки» на платформе Rutube.

Телеведущая Виктория Боня высказалась, что артистка никак не может оставить в покое бывшего мужа, потому что у нее не складывается личная жизнь.