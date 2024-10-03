В соцсетях обсуждают возможное исчезновение жены Канье Уэста

Рэпера Канье Уэста засняли в Японии без жены Бьянки Цензори. Об этом сообщает TMZ.

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Канье Уэста вторую неделю снимают без жены Бьянки Цензори. Рэпер все эти дни путешествует по Японии, последний раз его видели у ресторана в Токио. Бьянка Цензори все эти дни не появляется на публике. В соцсетях обсуждают возможное исчезновение модели, а также развод пары.

Недавно близкие Бьянки Цензори сообщили, что она начала злоупотреблять алкоголем на фоне тяжелого брака. Знакомые тревожатся за модель, которая застряла в «темном мире» рэпера. По их словам, Цензори начала пить, поскольку не видит выхода из сложившейся ситуации. Они отметили, что раньше у знаменитости никогда не было проблем с алкоголем.

А в марте рэпера Канье Уэста и модель Бьянку Цензори вызвал на личный разговор в Австралию отец модели. Как сообщает источник, модель находится в смятении: с одной стороны, она боится противостоять гневу отца, а с другой — переживает за их брак с Канье. Отец модели попросил Канье Уэста прилететь на встречу в Австралию, после того как мать модели высказала опасения по поводу их пугающего поведения во время визита в страну.