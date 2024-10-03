Боярская заявила, что карьера отошла на второй план

Актриса Елизавета Боярская призналась, что сейчас у нее в жизни сменились приоритеты и карьера отошла на второй план.

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«Я сейчас пришла к тому что моя семья — это самое важное для меня. Я вижу, как растут мои дети, я участвую в их делах в школе или кружках. Это мой главный интерес в жизни сейчас. Наверное, еще лет пять назад мой внутренний трудоголик бы удивился. Не знаю, как я выживала. Произошло очень серьезное переосмысление ценностей», - сказала артистка в видеоподкасте HiFi-стриминга Звук «До Звезды».

Артистка также заявила, что иногда ей бы хотелось, чтобы ее семью снимала скрытая камера. Ведь они такая же обычная семья, как и остальные. Актриса Алена Михайлова ранее рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как сыграла в сериале «Амура» одновременно двух близняшек, одна из которой стала бойцом ММА.