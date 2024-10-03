Елена Летучая возвращается на телеканал "Пятница!"

В Москве проходит презентация нового сезона телеканала "Пятница!".

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Организовали мероприятие на рынке "Цветной", где одновременно работают более 15 ресторанов. Так обыгрывается тема рынка контента.

Генеральный директор телеканала Николай Картозия в форме стендапа представляет новые проекты. Так, Роман Костомаров будет вести шоу о простых людях "Работяги", а Ольга Картункова - шоу женских талантов "Царица".

Сенсацией презентации стало появление Елены Летучей. Она возвращается на "Пятницу" в качестве генпродюсера отдела журналистских расследований. Обещают не менее острые расследования, чем были в программе "Ревизорро"