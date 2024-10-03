Светлаков рассказал о сыновьях и дочке от разных жен

Юморист, шоумен Сергей Светлаков рассказал, что растит дочь Анастасию и сыновей Ивана и Максима, старается уделять им время. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, 15-летняя дочь у артиста от первого брака, с Юлией Ворончихиной, а 11-летний и 7-летний сыновья — от второго, с Антониной Чеботаревой.

Светлаков пояснил, что летом участвовал в трех проектах сразу, но о Насте, Иване и Максиме не забывал, приглашал их к себе на съемочную площадку.

«Дети приезжали ко мне. Во время съемок у Черного моря нам даже удалось немного отдохнуть», — уточнил шоумен.

Артист заметил, что в будущем поддержит любое осознанное решение отпрысков. Вместе с тем, добавил он, желательно, чтобы «дети все хорошо взвесили и занялись поиском своего пути, а не просто были как папа».

Светлаков рассказал, что знакомит детей с хорошим кино, смотрит с ними вместе советские приключенческие фильмы, такие, как «В поисках капитана Гранта».