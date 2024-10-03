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77-летнего Марка Варшавера госпитализировали с пневмонией

Директор «Ленкома» находится под присмотром врачей

77-летнего Марка Варшавера госпитализировали с пневмонией
© WomanHit.ru

Сегодня днем советскому театральному актеру Марку Варшаверу резко стало плохо. Директор театра «Ленком» самостоятельно решил добраться до медицинского учреждения. Мужчина пожаловался врачам на сильный кашель, проблемы с дыханием и одышку. Об этом сообщили журналисты Telegram-канала Mash. По данным представителей прессы, 77-летнему артисту диагностировали пневмонию. Состояние художественного руководителя театра оценивается как средне-тяжелое. Сейчас Марк Варшавер находится под пристальным присмотром врачей больницы. Другие детали на данный момент неизвестны. Журналисты канала отметили, что в феврале этого года актер уже обращался в больницу с похожей проблемой. Тогда врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию. Через неделю Марка уже выписали, но, как оказалось, ненадолго. Ранее WomanHit писал о госпитализации еще одного прославленного деятеля искусств — 89-летнего актера Василия Ливанова. В конце сентября ему удалили тромб. Сейчас состояние народного артиста РСФСР оставляет желать лучшего. Василию усилили интенсивную терапию, а также подключили к аппарату ИВЛ.

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Василий Ливанов