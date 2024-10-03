77-летнего Марка Варшавера госпитализировали с пневмонией

Директор «Ленкома» находится под присмотром врачей

Сегодня днем советскому театральному актеру Марку Варшаверу резко стало плохо. Директор театра «Ленком» самостоятельно решил добраться до медицинского учреждения. Мужчина пожаловался врачам на сильный кашель, проблемы с дыханием и одышку. Об этом сообщили журналисты Telegram-канала Mash. По данным представителей прессы, 77-летнему артисту диагностировали пневмонию. Состояние художественного руководителя театра оценивается как средне-тяжелое. Сейчас Марк Варшавер находится под пристальным присмотром врачей больницы. Другие детали на данный момент неизвестны. Журналисты канала отметили, что в феврале этого года актер уже обращался в больницу с похожей проблемой. Тогда врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию. Через неделю Марка уже выписали, но, как оказалось, ненадолго. Ранее WomanHit писал о госпитализации еще одного прославленного деятеля искусств — 89-летнего актера Василия Ливанова. В конце сентября ему удалили тромб. Сейчас состояние народного артиста РСФСР оставляет желать лучшего. Василию усилили интенсивную терапию, а также подключили к аппарату ИВЛ.