Элтон Джон перечислил отсутствующие у него органы после операции

Британский певец Элтон Джон рассказал о своем здоровье на премьере документального фильма «Элтон Джон: Никогда не поздно» на 62-м Нью-Йоркском кинофестивале. Его слова передает People.

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«Честно говоря, от меня мало что осталось. У меня нет миндалин, аденоидов и аппендикса. У меня нет простаты, левого и правого коленей», — заявил исполнитель.

Единственный орган, не подвергшийся хирургическому вмешательству на теле артиста, — левое бедро. Элтон Джон отметил, что несмотря на многочисленные проблемы со здоровьем, он «все еще здесь».

Однако сейчас артист решил прекратить гастролировать, поскольку ему уже 77 лет. По словам Элтона Джона, за десятилетия своей карьеры он сделал все, что мог и преуспел в карьере. Артист планирует сконцентрироваться на семье. Он признался, что наконец-то обрел «абсолютное счастье и блаженство».

В начале сентября Элтон Джон сообщал о своей частичной слепоте, вызванной перенесенной глазной инфекцией. Он призвался, что процесс восстановления идет медленно, и потребуется время, прежде чем зрение в пораженном глазу восстановится.

Сэр Элтон Джон, кавалер ордена Британской империи, за свою 50-летнюю карьеру продал более 300 миллионов пластинок. 52 его сингла вошли в британский топ-40, а в США 23 сингла достигали топ-40, из которых 16 попали в десятку, а шесть заняли первое место. Один из самых известных — «Candle in the Wind» 1997 года — разошелся тиражом в 37 миллионов копий.