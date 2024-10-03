Волочкова рассказала, как Успенская переживала пропажу дочери

О пропаже своей дочери певица Любовь Успенская публично объявила в среду, 2 октября. Татьяна Плаксина перестала выходить на связь, оставив мобильный телефон дома, а ее исчезновение связывали с политическим подтекстом. Но уже 3 октября девушка нашлась. «Вечерняя Москва» связалась с балериной Анастасией Волочковой, которая дружит с Успенской, чтобы узнать о самочувствии звезды после пережитого стресса.

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По ее словам, певица очень тяжело перенесла известие о пропаже дочери, ее состояние резко ухудшилось и пришлось обратиться за помощью к врачам.

— Мы соседи с Любой Успенской и Таней, и вообще нас связывают долгие годы дружбы. И, конечно, я позвонила Любе сразу же, после того как узнала о пропаже. Она была в больнице, я поговорила с ней и с врачами, потому что она лежала под капельницами. Врачи сказали, что зашкаливает давление, и они пытались привести ее в чувства, потому что она пережила шок и стресс, — рассказала Волочкова.

На момент звонка Успенская уже знала, что ее дочь находится не в России, отметила звезда:

— Они ждали ответа от властей. Поэтому Люба сказала, что это может быть провокация или случилось что-то, чего никто другой не знает. Она сказала мне: «Ты была первым человеком, кому я ответила, потому что мы действительно дружим». И слава богу, Таня нашлась, потому что услышать такие вести, конечно, устрашающе.

Балерина уверена, что со стороны артистки не было никакого пиар-хода или провокации, потому что она — звезда высокого класса.

Стало известно, где нашли пропавшую дочь Успенской

— Если бы Успенская была неизвестным человеком, то это можно было воспринять как пиар-ход. Ну уж Любе точно никакой пиар не нужен. Я знаю ее как настоящего человека, которая в мире шоу-бизнеса сохранила все самые лучшие качества и человечность. Она бы точно не стала устраивать пиар на теме своих родных и близких. К тому же Люба очень верующий человек, и единственное, о чем она меня попросила, в разговоре: «Настя, по возможности поставь свечку Богородице, если есть храм поблизости. Помоги мне». Я пошла и сделала это, — сообщила Волочкова.

Шоумен и музыкальный критик Сергей Соседов рассказал «ВМ», насколько вероятно, что пропажа Плаксиной могла быть выгодна зарубежным спецслужбам.