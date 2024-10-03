Лиза Боярская честно рассказала, как в детстве относилась к популярности отца: «Не любила смотреть фильмы с папой»

Актриса Лиза Боярская и ее супруг Максим Матвеев воспитывают двоих сыновей. Старшему — Андрею — сейчас 12 лет, а младшему — Григорию — уже пять, но публика с ними знакома крайне плохо. Не афишировать жизни наследников — осознанное решение звездных родителей, и во многом из-за детства Лизы. В первом выпуске видеоподкаста HiFi-стриминга Звук «До Звезды» она призналась, что ей было тяжело расти дочерью знаменитостей.

Боярская рассказала, что подолгу бывала с родителями на репетициях и гастролях, и ей казалось, что они отнимают «часть ее личной жизни». По словам Лизы, известность папы ее «обкрадывала». «Есть дети, которые рады похвастаться: "Ой, вот мой папа, его по телевизору показывают". Я, наоборот, никогда не любила смотреть фильмы ни с папой, ни с мамой. <...> Не нравится, что называют отца актером. Это не актер, а мой папа. И вообще, забирайте свои камеры и уходите. Идите снимайте природу и птичек, а не нас. Можно мы спокойно поиграем и поедем на дачу без пристального внимания?», — поделилась звезда.

Сейчас Лиза относится к делу отца иначе, поскольку сама стала актрисой. Однако своих наследников от публичности отгораживает и желает совсем другого детства. «Никаких кино, интервью, съемок, — объяснила Боярская. — Я очень хочу, чтобы у них было нормальное детство, когда не думаешь, что кто-то не так посмотрел. Что тебя взяли в эту передачу, потому что ты чей-то сын».

Ранее супруг актрисы Максим Матвеев рассказал, какие женщины ему нравятся.