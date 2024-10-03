Виктор Логинов рассказал о смерти родственников

Российский актер Виктор Логинов рассказал о смерти своих близких родственников. Об этом сообщает «Teleprogramma».

Как рассказал актер, его мать и брат ушли из жизни в молодом возрасте — матери было 52, а брату 37. При этом Логинов добавил, что боль от их потери никогда не покидает его полностью, но каждый человек, по его мнению, находит свой способ с ней справиться.

«Мы живем дальше, пытаемся отвлечься, но боль утраты никуда не уходит, и каждый справляется с этим по-своему. Психика по-разному переваривает трагичные события. Я знаю, о чем говорю: моя мама умерла, когда ей было 52 года, брат — в 37 лет. Оба ушли молодыми. Но ушедшие близкие живут в нашей памяти», — рассказал он.

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