Певица Анита Цой начала продавать консервы собственного производства. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

На данный момент Цой представила 15 различных позиций, среди которых кимчи по-корейски, маринованные огурцы, помидоры и перцы, кабачковая икра, соте, хренодер, компоты и варенье. Их стоимость варьируется от 296 до 770 рублей за одну банку. Отзывы на продукцию в основном хорошие.

Напомним, что еще в апреле Цой заявляла о планах открыть небольшой завод по производству закруток.