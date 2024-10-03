Стало известно, где нашли пропавшую дочь Успенской

Пропавшую дочь певицы Любови Успенской Татьяну Плаксину нашли в Израиле. Об этом в четверг, 3 октября, сообщил источник, PR-директор артистки. Вечерняя Москва

По данным Telegram-канала Mash, Плаксина не сможет вернуться в Россию еще несколько дней, поскольку из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке уменьшилось число рейсов и повысился спрос на авиабилеты. Газета.Ru

В среду, 2 октября, Любовь Успенская заявила об исчезновении дочери. Певица рассказала, что Плаксину могли похитить после поездок в Донецкую и Луганскую народные республики. Lenta.ru