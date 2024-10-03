Мадонна подтвердила, что работает над новым материалом со Стюартом Прайсом

Певица Мадонна в своих соцсетях опубликовала фотографии из Лондона, по которым видно, что она работает в студии вместе с британским продюсером Стюартом Прайсом.

© Звук

«Лондон зовет… Возвращаемся в Stu (студию — прим. ред.) со Стюартом Прайсом», — подписала снимки звезда.

Прайс сотрудничает с артисткой больше 20 лет. Особенно успешным стал его вклад в ее хитовый альбом Confessions On A Dance Floor 2005 года. В 2023–2024-м он воссоединился с Мадонной в качестве диджея в рамках ее тура Celebration.

Предыдущая пластинка королевы поп-музыки, Madame X, увидела свет в 2019-м.

Ранее исполнительница сообщила, что переписывает сценарий к фильму о себе — Who’s That Girl.