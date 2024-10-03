Стало известно, где нашли пропавшую дочь Успенской

Пропавшую дочь певицы Любови Успенской Татьяну Плаксину нашли в Израиле. Об этом в четверг, 3 октября, сообщил источник, PR-директор артистки.

— Дочь Любови Успенской нашлась в Израиле, — передает слова PR-директора Успенской 360.ru. Другие подробности по пропаже Татьяны Плаксиной не приводятся.

Дочь певицы нашлась днем 3 октября. Директор Успенской Александр заявил, что обнаружить пропавшую Плаксину удалось за пределами России. С ней все хорошо. По данным Telegram-канала Mash, Татьяна Плаксина улетела за границу, не сообщив об этом родственникам. Семья обратилась за помощью к сотрудникам правоохранительных органов Израиля с просьбой вернуть девушку в Россию, уточнил источник, знакомый с ситуацией.

2 октября Любовь Успенская обратилась за помощью в поиске своей дочери Татьяны, которая пропала без вести. По данным пресс-службы певицы, девушка исчезла, оставив телефоны дома.