СМИ узнали о скандале вокруг похорон композитора Добрынина

Вокруг похорон композитора Вячеслава Добрынина разразился скандал. Как сообщает «МК», поклонники артиста недовольны, что проводить артиста в последний путь хочет Альберт — человек, который называет музыканта своим отцом.

О существовании внебрачного сына у Добрынина стало известно несколько лет назад. Альберт пришел на ток-шоу Андрея Малахова и рассказал свою историю. Он мечтал встретиться со своим предполагаемым отцом, однако композитор не решился прийти в студию, хоть ему и предлагали сделать ДНК-тест, чтобы убрать сомнения.

В Сети фанаты «Доктора Шлягера» считают, что Альберту не нужно посещать похороны. Один из них заявил, что мужчина просто хочет «устроить балаган».

«Дайте проводить Славу спокойно. Если он не решился с ним встретиться лично при жизни, то, значит, на то были причины. И нужно уважать решение Вячеслава Григорьевича. Наверняка теперь его имя будут полоскать и после ухода, деля наследство и устанавливая родство», — добавил комментатор.

В публикации отмечается, что сам Добрынин якобы знал о существовании ребенка, но видел его лишь на фото. С мамой Альберта Светланой он мог познакомиться на гастролях в Сибири. Уже после, будучи беременной, она приезжала к нему, но тот будто бы ответил, что у него есть невеста и отказался продолжать общение с ней.