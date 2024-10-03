Исчезнувшая дочь Успенской нашлась

Дочь российской певицы Любови Успенской, о пропаже которой ранее заявила мать, нашлась, с ней все в порядке. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Ранее Успенская сообщила, что, вернувшись с гастролей, обнаружила пропажу дочери Татьяны, при этом ее телефоны остались дома. Певица предположила, что Татьяна могла быть «замешана с поездкой в ДНР и ЛНР», либо ее «нашли дилеры». Кроме того, Успенская сообщает, что никто из работающих у нее дома не видел пропажу дочери.

С 34-летней Татьяной Плаксиной все в порядке и худшие предположения ее матери не подтвердились. Однако девушка находится за пределами России, утверждает Telegram-канал Shot.

Однако, по данным канала, на связь перестал выходить глава ФПБК Виталий Бородин, который одним из первых сообщил об исчезновении Плаксиной. Он не отвечает на звонки и на сообщения, его местонахождение неизвестно.