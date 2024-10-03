Названы причины «деградации» сбежавшей из РФ Пугачевой

Певица Алла Пугачева испортила отношения с теми, кто когда-то привел ее к успеху, и уровень ее песен упал. Такое мнение высказал обозреватель «Царьграда» Александр Бабицкий.

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После начала спецоперации на Украине Алла Пугачева и ее супруг юморист Максим Галкин (признан в России иностранным агентом) переехали жить в Израиль. В сентябре 2022 года комика признали иноагентом, после чего Пугачева обратилась к Минюсту с просьбой также включить ее в список, отметив, что солидарна с мнением своего супруга касательно происходящего в России и на Украине.

После отъезда Пугачева несколько раз приезжала в Россию. Однако в ходе своего первого визита в сентябре 2022-го так быстро улетела обратно, что не посетила похороны своего верного соратника, певца танцора и хореографа Бориса Моисеева. Не была артистка и на похоронах театрального педагога Андрея Николаева, на курс которого она поступила в ГИТИС в 1977 году, и который сыграл заметную роль в ее карьере. Здесь, как и с Моисеевым, певица ограничилась букетом цветов.

О том, что зачастую Пугачева относилась к людям, создававшим ее творчество, весьма потребительски, свидетельствуют примеры ее испорченных отношений с композиторами Александром Зацепиным, Раймондом Паулсом, Микаэлом Таривердиевым, а поэт-песенник Илья Резник вообще отказался от общения «с предателем Родины», отмечает издание.

Все это привело к тому, что творчество Аллы Пугачевой постепенно деградирует, считает обозреватель Александр Бабицкий.

«Одно дело, когда для певицы сочиняют музыку Александр Зацепин, Микаэл Таривердиев и Раймонд Паулс, чтобы потом соединить их со стихами Марины Цветаевой, Леонида Дербенева, Ильи Резника. И совсем другое, когда творчество скатывается до уровня песни про мадам Брошкину или нынешних редких композиций», - констатировал он.

Ранее народная артистка России Татьяна Васильева обратила внимание на то, что в России забыли о юбилее Аллы Пугачевой. По ее мнению, это произошло из-за того, что певица «наплевала на страну».