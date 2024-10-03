Мизулина рассказала, почему не спела с Shamanом

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина на встрече с детьми в Челябинске 3 октября рассказала, что не была на концерте Shamanа и не будет петь с ним. Об этом передает корреспондент URA.RU.

«Он предложил записать дуэт, это было в ходе нашей первой встречи. Я тогда согласилась, но через какое-то время я решила, что мне это не нужно. Мне кажется, что каждый человек должен заниматься своим делом», — рассказала Мизулина.

Мизулина отметила, что позитивно относится к Shamanу и ей нравится то, что он делает. Она уточнила, что сейчас появляется много новых молодых исполнителей, она внимательно за этим следит и намерена больше делиться информацией о том, что она слушает.

Ранее стало известно, что певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) отменил два концерта на Урале — в Нижнем Тагиле (Свердловская область) и Магнитогорске (Челябинская область) — из-за личных обстоятельств. Они должны были пройти 24 сентября и 3 октября.