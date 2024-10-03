The Smile выпустили сингл Bodies Laughing

Экспериментальная рок-группа The Smile представила трек Bodies Laughing. Песня станет частью второго в этом году и третьего в целом студийника музыкантов Cutouts. Релиз пластинки намечен на 4 октября.

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Меланхоличная композиция сочетает в себе босанова-мотивы, пронзительные синты и теплый, низкий бэк-вокал, вторящий высокому голосу Тома Йорка. В психоделическом визуалайзере трека существа, напоминающие зомби, двигаются на фоне пальм.

The Smile исполняли Bodies Laughing еще в 2022 году на концерте в Берлине.

Выходу Cutouts предшествовали синглы Foreign Spies, Zero Sum и Don't Get Me Started.

Ранее стало известно, что Йорк адаптирует лонгплей Hail to the Thief (2003) своего основного проекта Radiohead для новой постановки «Гамлета» в Манчестере.