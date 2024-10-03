Российских актеров приглашали на скандальные вечеринки P. Diddy

Рэпер Шон Комбс (P.Diddy) приглашал российских актеров Максима Лагашкина и Александра Робака на свою вечеринку после спасения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В начале 00-х артисты снимались в фильме «Ненасытные». В Сен-Тропе они плыли на яхте, когда увидели утопающую лодку с Комбсом и его компанией. Лагашкин и Робак спасли их, пустив к себе на судно.

Как отметил Лагашкин, он не жалеет, что вытащил P.Diddy, несмотря на то что он оказался негодяем. Американцы провели на яхте несколько часов, после чего рэпер пригласил своих спасителей к себе на вечеринку в качестве благодарности. Однако артисты отказались из-за плотного рабочего графика. Комбс, по их словам, не выглядел пьяным или употребившим наркотики.

Напомним, что 120 человек обвинили P.Diddy в сексуальном насилии и эксплуатации. Возраст жертв рэпера начинается от 9 и заканчивается 38 годами. Большинство из них заявили, что пострадали от действий рэпера во время его «белых» вечеринок. В Сети активно расходится информацией, что его жертвой мог быть музыкант Джастин Бибер, когда ему было всего 15 лет.

Гостями вечеринок в разное время были знаменитости различной величины. Среди них Дженнифер Лопес, Дрейк, Бейонсе, Рианна, Бен Стиллер, Мэрайя Кэри, Баста Раймс, Снуп Догг, Уилл Смит, Наоми Кэмпбелл, Джессика Альба, Леонардо Ди Каприо, принц Гарри с женой и Барак Обама. Самому P.Diddy грозит пожизненное заключение. В обвинительном акте указывается, что Комбс в течение 10 лет владел «грязной империей сексуализированных преступлений».