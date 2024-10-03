Творчество блогера Анны Ениной проверит полиция

На блогера Анну Енину написали заявление в полицию. Об этом пишет Baza.

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Следователи проведут проверку ее творчества в интернете. По данным канала, подавший заявление просит отменить ее концерт во Владивостоке. Подтверждения этой информации не поступало, следует из сообщения в Telegram-канале.

В своем творчестве девушка затронула нашумевшую ситуацию с девочкой-квадробером, которую оскорбила певица Mia Boyka. В студию для записи подкаста «Не женское дело» к Ениной пришел сам ребенок и ее мама Елена. Женщина потребовала от исполнительницы публичных извинений.

В этой же программе Елена призналась, что сидела шесть лет за убийство бывшего мужа. По ее словам, она воспитывает четверых детей в одиночку. По ее словам, она воспитывает четверых детей в одиночку.

Певица Мария Бойко, известная как Mia Boyka, публично унизила восьмилетнюю девочку перед зрителями на концерте в Надыме, потому что ребенок считает себя квадробером. Что известно о скандале, в который оказались вовлечены и другие звезды шоу-бизнеса, — в материале «Вечерней Москвы».