Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» прокомментировал новость об исчезновении дочери певицы Любови Успенской Татьяны Плаксиной. Он подчеркнул, что в данной ситуации важно все тщательно проверить.

«Надо посмотреть, во-первых, где и когда она пересекала границу. Как только будет понятно, что она не вылетала за границу, можно искать где-то на нашей территории. Сначала нужно изучить вопрос, поискать ее везде. Может, она где-то в больнице», — сказал продюсер.

Он не исключил, что между Успенской и ее дочерью могла произойти ссора, после которой Плаксина покинула дом.

Появилась новая неожиданная версия исчезновения дочери Успенской

О пропаже Плаксиной сообщил накануне общественник Виталий Бородин. По его словам, Успенская обратилась к нему за помощью, так как ее дочь уже пять дней не выходит на связь. Артистка при этом допустила, что человека могли похитить из-за концертов в ЛНР и ДНР.

Любовь Успенская была замужем четыре раза. В последний раз певица вышла замуж за Александра Плаксина, от которого у нее родилась дочь Татьяна. В октябре исполнительница признавалась, что мечтает стать бабушкой.