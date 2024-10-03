Максим Лагашкин рассказал о приглашении на вечеринку P.Diddy

Максим Лагашкин рассказал историю, как рэпер P.Diddy приглашал его на одну из своих печально известных вечеринок, но он не смог прийти из-за сложного графика. Слова актера передает Telegram-канал Shot.

По словам Лагашкина, в начале нулевых он и его коллега Александр Робак участвовали в фильме «Ненасытные» в Сен-Тропе. В перерыве между съемочным процессом артисты отправились поплавать на яхте. В воде они увидели терпящую бедствие лодку с Шоном Комбсом (настоящее имя P. Diddy) и его друзьями. Россияне помогли утопающему рэперу, а в ответ тот пригласил обоих на свою вечеринку. Лагашкин и Робак отказались, так как были заняты на съемках.

Как рассказал Максим, он не жалеет, что тогда помог тонущему P.Diddy, даже если тот оказался «конченным негодяем».

Ранее стало известно, что Комбс, которого обвиняют в организации секс-вечеринок, торговле людьми и изнасилованиях, объявил голодовку, потому что боится быть отравленным в тюрьме.