Актера из «Брата-2» разыскивают из-за долга по налогам

Режиссера и актера Константина Мурзенко ищут судебные приставы. Как сообщает Telegram-канал Mash, артист, известный широкой публике по эпизодической роли «фашиста» в фильме «Брат-2», должен ФНС 1,5 млн рублей.

Мурзенко не платил налоги с 2019 году. По запросу налоговиков у него арестовали восемь банковских счетов. Если в ближайшее время он не сможет решить проблему, то ему грозит по штраф до 600 тысяч рублей, лишение свободы либо принудительные работы на срок до двух лет.

54-летний Мурзенко сыграл множество эпизодических ролей в российских фильмах и сериалах. Кроме того, по его сценариям сняты три картины — «Жестокое время», «Мама, не горюй» и «Тело будет предано земле, а старший мичман будет петь». Дебютировал как режиссер в 2001 году, сняв по своему сценарию фильм «Апрель».