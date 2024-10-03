Агата Муцениеце назвала адом суд с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце дала первый комментарий после суда за детей с бывшим супругом Павлом Прилучным. Своими эмоциями она поделилась в своем Telegram-канале.

По словам Муцениеце, выступающей в суде в качестве ответчика, прошедшее заседание было «адом».

«Вчера ушла из зала суда абсолютно без сил, все, что происходит, — это полный ад. Не желаю ни одной матери испытать то, что испытала я. Очень жаль, что сын должен пройти этот путь, но он сильный мальчик», — заявила она.

Также Муцениеце оценила поведение стороны экс-супруга во время судебного разбирательства.

«Жестокость, с которой все решает вторая сторона, подчеркивает, что никакие интересы ребенка не учитываются. Только личная выгода, что печально», — добавила она.

Ранее Прилучный прокомментировал слухи о сборе компромата на бывшую супругу.