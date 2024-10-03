Комик Алексей Щербаков потерял миллионы из-за друга

Комик Алексей Щербаков потерял миллионы рублей, вложив их в проект своего давнего армейского друга. Как сообщает Telegram-канал Shot, по предварительным данным, он мог инвестировать около 100 млн рублей, а кроме стендапера денег лишились еще 19 человек.

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В 2018 году знакомый артиста Андрей Ненашев вместе с партнером Евгением Селивановым запустили в Зеленограде финансовый проект. Бизнесмены искали крупных инвесторов, вкладывали их деньги в фондовые рынки и выплачивали им проценты. Среди тех, кто хотел заработать на биржах, оказался и Щербаков.

Примерно 4 года дела у предпринимателей шли хорошо, однако в 2022 году их стартап «лопнул», а клиенты стали писать заявления на финансистов о мошенничестве. В результате Селиванова обвинили в хищении денег — с февраля этого года он находится в изоляторе. Ненашев пока проходит по делу в качестве свидетеля.

Отмечается, что кроме Щербакова жертвами махинаций стали несколько госслужащих и сотрудников полиции, которых к проекту также привлек Ненашев. По предварительной информации, комик мог вложить в компанию около 100 млн рублей. Сейчас следствие по делу продолжается: Селиванов утверждает, что ничего не крал, а деньги были вложены в акции. Часть бумаг упала в цене, а остальные якобы были переоформлены на других лиц под давлением некоего сотрудника органов.