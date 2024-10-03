СМИ сообщили, что похищенная дочь Успенской дала интервью под диктовку

По информации Telegram-канала Baza, провокаторы из Украины могли «подсадить» дочь певицы Любови Успенской Татьяну Плаксину на наркотики, купили ей билет и вывезли в другую страну. Сообщается, что после этого девушку заставили дискредитировать знаменитую мать и дать «интервью под диктовку». В сообщении говорится, что эти интервью пока не вышли, но «сторона Успенской ожидает их в скором времени».

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Также Baza отмечает, что провокаторы с Украины вышли на Плаксину, чтобы отомстить Успенской. Певица родилась в Киеве, открыто «поддерживает политику России в отношении Украины». Издание приводит слова адвоката Успенской Елены Сенной, которая считает, что «главная цель украинских мошенников не дочь певицы, а сама Любовь Успенская».

Успенская прокомментировала пропажу дочери

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем Telegram-канале заявил, что певицу Любовь Успенскую хотели убить. По словам общественника, к этому может быть причастна девушка по имени Таисия в окружении дочери артистки Татьяны Плаксиной. Она же, как предположил Бородин, может быть связана с исчезновением дочери Успенской.

До этого адвокат Успенской Елена Сенина высказала предположение, что пропавшая дочь певицы Татьяна Плаксина могла быть завербована представителями украинских спецслужб или связалась с мошенниками. Сенина считает, что наследница звезды избавилась от телефонов по указаниям преступников и сейчас находится не в России.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.