Адвокат Успенской заявила об украинском следе в исчезновении дочери певицы

Адвокат певицы Любови Успенской Елена Сенина заявила об украинском следе в исчезновении дочери исполнительницы Татьяны Плаксиной. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

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По словам Сениной, у Плаксиной есть наркотическая зависимость, однако сейчас она «в завязке». Адвокат рассказала, что недавно, пока Успенская была на гастролях, «провокаторы из Украины вышли на Татьяну, подсадили на наркотики, купили билет в другую страну и вывезли ее».

Любовь Успенская отказалась обращаться в полицию из-за пропажи дочери

В другой стране, продолжила Сенина, «украинцы, используя наркотики, заставили дочь певицы дать интервью под диктовку и дискредитировать мать и пророссийскую позицию певицы». Она уточнила, что эти интервью пока не вышли, но сторона Успенской ожидает их в скором времени.

Сенина утверждает, что главной цель украинских мошенников не дочь певицы, а ее мать, «потому что она родилась в Киеве и открыто поддерживает политику России в отношении Украины».

Она добавила, что местонахождение Татьяны известно, по факту ее исчезновения подано заявление в Федеральную службу безопасности (ФСБ).

В среду, 2 октября, Любовь Успенская заявила об исчезновении своей дочери Татьяны Плаксиной. По словам певицы, ее могли похитить после поездок в ДНР и ЛНР «или ее, может быть, дилеры, наркоманы нашли». Артистка боится, что ее дочь оказалась в руках шантажистов.