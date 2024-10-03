Джеймс Блант сменит имя при одном условии

Британский поп-рок-артист Джеймс Блант в своих социальных сетях пообещал, что сменит имя, если юбилейное переиздание его первого альбома Back to Bedlam (2004) снова займет первое место в британском хит-параде.

По словам музыканта, выбрать ему новое имя смогут поклонники.

В 2005 году было продано 2,4 миллиона копий дебютной пластинки Бланта. В 2009-м их количество достигло 3 миллионов, что сделало лонгплей самым продаваемым в Британии 2000-х. В релиз вошли такие хиты, как You`re Beautiful и Goodbye My Lover.

Back to Bedlam будет перевыпущен 11 октября.

Ранее Джеймс рассказал о неудачных результатах работы с искусственным интеллектом.