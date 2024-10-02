Успенская отказалась обращаться в полицию из-за пропажи дочери

Певица Любовь Успенская не будет обращаться в полицию в связи исчезновением дочери Татьяны Плаксиной. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин, которого артистка попросила о содействии.

Общественник заявил, что поиски Татьяны Плаксиной будут осуществляться без привлечения правоохранительных органов. По крайней мере - пока.

Бородин объяснил, что в данный момент певица, переживающая за дочь, просто не в состоянии написать заявление.

Татьяне Плаксиной 34 года. После долгих поисков себя она пошла по стопам матери, иногда они выступают вместе. Но у Плаксиной есть также сольный проект Pacha Tati.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на директора этого проекта сообщает, что в последний раз коллеги видели Татьяну Плаксину несколько дней назад, как раз тогда, когда Любовь Успенская уезжала на концерт в Баку.

Успенская прокомментировала пропажу дочери

Тревогу близких и коллег вызывает то обстоятельство, что Татьяна Плаксина оставила дома мобильный телефон. В окружении Любови Успенской рассматривают версию того, что Татьяну Плаксину могли похитить, это могло стать наказанием деструктивных сил за патриотичную позицию певицы, которая регулярно выступает в ДНР и ЛНР и на эти гастроли ездит с дочерью.

По второй версии, похищение могло быть совершено с целью шантажа. Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката Любови Успенской Елену Сенину отмечает, что близкие не могут исключать того, что Татьяна Плаксина могла стать жертвой телефонных аферистов, действующих с территории Украины.

Сама Любовь Успенская в медиапространстве обстоятельства случившегося не комментирует. Концертный директор Pacha Tati подтверждает, что всенародно любимая артистка находится в слезах и панике.