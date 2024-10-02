Жуков отверг обвинения в незаконном использовании песен

Все музыкальные произведения в фильме «Руки Вверх!» используются на законных основаниях, претензии гендира «Джема» Андрея Черкасова будут оспариваться в суде 22 октября, заявила НСН Наталья Полианчик.

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Новые претензии гендира музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова к певцу Сергею Жукову - незаконны и необоснованны, так как все фонограммы были специально перезаписаны для создания фильма «Руки вверх!». Об этом в беседе с НСН рассказала представитель певца Наталья Полианчик.

Генеральный директор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов обвинил лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова в незаконном использовании 15 песен и фонограмм для одноименного фильма, права на которые принадлежат издательству «Джем», пишет «Газета.Ru». По словам Черкасова, права подтверждены «десятком судебных актов». Продюсер также утверждает, что в фильме без разрешения был использован образ первого директора и продюсера группы «Руки Вверх!» Андрея Маликова, различные художественные оформления продукции, декорации сцены, также принадлежащие компании. Представители Жукова заявили, что Черкасов уже не первый раз безосновательно обвиняет певца.

«Все музыкальные произведения в фильме «Руки Вверх!» включены в картину на абсолютно законных основаниях - все фонограммы были специально перезаписаны, чтобы в фильм вошел только новый материал. Мы наблюдаем за злоупотреблениями господина Черкасова уже не первый месяц. И законность его претензий на ранее созданные и всенародно любимые фонограммы группы «Руки Вверх!» будут рассмотрены в суде уже совсем скоро. Заседания по искам Сергея Жукова к издательству «Джем» назначены на 22 октября», - рассказала она.

Сам Сергей Жуков в ответ на просьбу прокомментировать обвинения Черкасова просто пригласил всех в кино посмотреть фильм «Руки Вверх!». Прокат картины стартует с 10 октября, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».