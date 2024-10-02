Ксения Бородина высказалась об отношениях возлюбленного с матерью

Телеведущая Ксения Бородина рассказала об отношениях возлюбленного Николая Сердюкова с матерью. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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«Мне так нравится, как Коля общается с мамой. Это так важно, чтобы сын любил свою маму, звонил ей, заботился. При этом Ольга всегда к нему с большой любовью и никогда не требует внимания, учитывает границы сына. Но это очень важно, что они есть друг у друга», — написала Бородина.

Телеведущая состоит в отношениях с блогером Николаем Сердюковым. Бородина подчеркивала, что их роман начался после съемок «Последнего героя», где мужчина был участником, а она — ведущей. По словам звезды, ее иммунитет, который позволил Сердюкову продолжить путь в шоу, никак не связан с влюбленностью. Знаменитость на тот момент даже не думала об отношениях с блогером, а видела перед собой только яркого участника проекта.

Бизнесвумен заявляла, что впервые ей плевать на мнение окружающих, которые критикуют ее за «показушность чувств». Блогер практически каждый день делится романтичными кадрами с возлюбленным и рассказывает о подарках и сюрпризах. По словам звезды, она еще никогда не ощущала себя такой счастливой и хочет это транслировать в соцсетях.

Бородина дважды была замужем: от бизнесмена Юрия Будагова она родила дочь Марусю, а от предпринимателя Курбана Омарова девочку Теону. У Сердюкова есть дочь Николь от блогера Алины Акиловой, с которой он развелся в 2021 году.