"Я просто выжил". Кушанашвили рассказал о перенесенной операции

Телеведущий Отар Кушанашвили опубликовал у себя в Telegram-канале видео из больничной палаты после перенесенной операции по удалению опухоли. В ролике он поблагодарил врачей, близких друзей и коллег.

На кадрах видно, как Кушанашвили лежит на больничной койке, а на животе у него газеты. Телеведущий отметил, что хочет узнать, что пишут по поводу победы ФК «Краснодар» над «Зенитом».

«Девять часов я демонстрировал миру, сконцентрировавшись, силу воли, волю к жизни… Светлана Игоревна, реаниматолог, нет вам равных! Вам и вашим коллегам. Вот почему я уже готов покорять новые вершины. Я просто выжил. Вашему боссу спасибо... 99 человек из 100 при таких раскладах не выживают. Я выжил… Уже готов снимать программу "Каково?!"» — сказал на видео Кушанашвили.

Также телеведущий поблагодарил своих близких друзей и коллег.

В заключение Кушанашвили подчеркнул, что намерен посвятить весь октябрь переделыванию жизни — как рабочей, так и лирической ее частей.

Напомним, что у телеведущего была обнаружена раковая опухоль в брюшной полости. Он перенес три операции.