Пригожин заявил, что долго ненавидел Валерию

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как начались его отношения с певицей Валерией. Историей своей любви он поделился в новом выпуске подкаста «Ниче Святого».

По словам Пригожина, он не собирался заводить романтические отношения с Валерией, ведь их свела работа. Общий знакомый пары предложил продюсеру послушать певицу и он согласился.

«На тот момент я даже влюбляться не планировал, так как пришел на эту историю по работе. До нашей встречи я много слышал про Валерию и злился на нее, ведь она выиграла конкурс у моей подопечной. И даже долго ее ненавидел», — рассказал Пригожин.

Сама Валерия также призналась, что на момент знакомства с продюсером у нее тоже не было в планах выходить замуж и влюбляться. Она, как и Пригожин, думала только о работе.

«Первым на эту тему завелся Иосиф. У него было столько любви! Причем такой мощной, такой всеобъемлющей. Он меня просто задавил ей. Иосиф мне эту любовь вручил, и я думаю: "Ой, ну все»". Но спустя какое-то время я поняла, что тоже люблю этого человека. Но понятно, что импульс был с его стороны. И, слава богу, что все так вышло», — поделилась Валерия.

Напомним, что продюсер и певица находятся в браке уже 20 лет. Они считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса.