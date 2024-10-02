Лидер группы «Дюна» призвал лишить доходов Галкина* и Пугачеву

Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин и его супруга Наталья Сенчукова высказались о покинувших Россию с началом СВО Алле Пугачевой и Максиме Галкине (*внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом они сообщили в интервью проекту «Так сказать» издания «Абзац».

По мнению артистов, комика и певицу стоит лишить доходов в России, чтобы «отрезать пуповину».

«Раз они пуповину перерезали, нам надо тоже отрезать. Забыть про них, никаких авторских, ничего. Пугачева выпустила диск — ей 20 миллионов пришло. Запретить это! Пусть работают там. Здесь им ловить нечего», — заявил Рыбин.

Галкин* и другие иноагенты массово покидают Израиль

Ранее стало известно, что Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и Пугачева решили переехать в США на фоне обострения военных действий между Израилем и Палестиной.