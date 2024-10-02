Стало известно, чем в прошлом занимался жених Ани Лорак

Новый возлюбленный певицы Ани Лорак Исаак Виджраку в прошлом занимался продажей украшений и работал в отелях, что подтверждают его публикации в Instagram (деятельность в РФ запрещена). На кадрах видно, как он рекламирует собственные изделия. Также Виджраку разработал собственную методику лечебных практик, которым обучал своих клиентов.

Все продумано и создано для того, чтобы привлечь самые прекрасные энергии в вашу жизнь, — говорилось в описании одной из его рекламных публикаций.

Оказалось, что жених Ани Лорак работал массажистом на Ибице. На острове он успел посотрудничать с десятком отелей. Мужчина также считает себя коучем, а свою практику он назвал MetHolistic. Однако сейчас единственная электронная почта, указанная в его аккаунте для контакта, недоступна.

Испанец также продавал украшения-талисманы. Изделия он создавал с учетом нумерологии.

В настоящее время Виджраку описывает себя как «мистический предприниматель», основатель компании и дизайнер талисманов. На странице мужчины в соцсетях указано, что он любит музыку и является «большим фанатом» своей девушки.

Ранее стало известно, что 46-летняя Ани Лорак выходит замуж. Исаак Виджраку сделал певице предложение в день ее рождения.