Стало известно состояние Кушанашвили после операции

Через пару дней тележурналиста, шоумена Отара Кушанашвили переведут из реанимации в обычную палату, пишет KP.RU со ссылкой на его близкого друга. По его словам, все прошло в штатном режиме.

Отар еще вчера пришел в себя и уже начал «воевать» с персоналом больницы. Дело не в том, что он чем-то не доволен. Просто он очень не любит болеть, тем более — лежать в больнице. Сегодня ему уже лучше. Еще пару дней побудет в реанимации. И его переведут в палату, — поделился друг шоумена.

Он отметил, что у телеведущего боевое настроение, даже после того как он перенес четыре химиотерапии. Несмотря на это он все так же работает, видится с друзьями и смотрит футбол. Ему стали помогать даже те артисты, которых он мог обидеть, подчеркнул друг Кушанашвили.

Артисты откликнулись и передали деньги. Объединились вокруг Отара, хотя он многих обижал, но они все простили. Кстати, от его имени поступали сообщения о помощи. Это были мошенники. Отар лично ни у кого денег не просил, — добавил источник.

Отара Кушанашвили прооперировали

Ранее стало известно, что Отара Кушанашвили успешно прооперировали в московском Центре Блохина. По некоторым данным, операция длилась более 10 часов и включала удаление злокачественной опухоли в печени и кишечнике.