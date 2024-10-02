СМИ рассказали о сильном стрессе Добрынина перед смертью

Перед смертью композитор Вячеслав Добрынин страдал от депрессии и пережил «сильный стресс». Как сообщает «МК», он не мог принять свое состояние после инсульта и стал выпивать.

Первый инсульт случился у Добрынина в 2018 году. С тех пор он практически перестал выходить на сцену. После концерта, ставшего для него последним, он признался журналистам, что эмоционально ему приходится крайне непросто.

«Весь прошлый год я находился в депрессивном состоянии, что мне было не до чего. просто хотел жить и более ничего. Жизнь пошла такая, что оптимизма мне не предлагала. На самом деле было просто какое-то задумие. Я сидел, думал, как жить дальше. Пока еще не знаю, вышел ли до конца из депрессии. По сути, в ней я нахожусь до сих пор», — заявил тогда Добрынин.

В окружении композитора подтвердили, что после первого инсульта композитор «сильно сдал». Добрынин осознавал, что уже не будет таким, как прежде, что для него стало «большим ударом».

«Он пережил сильный стресс перед смертью. Не мог принять свою болезнь, из-за этого стал выпивать. Хотя врачи ему категорически запрещали», — сказал источник.

Сам артист периодически следил за творчеством коллег, с которыми работал еще в молодости, а за современными авторами не следил. Он отказывался писать музыку на их стихи. Композитор считал их «чудовищной» вещью, но старался молчать по этому поводу.

Вячеслав Добрынин скончался 1 октября на 79-му году жизни. СМИ сообщали, что в конце сентября он попал в больницу в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт. Его похоронят на Троекуровском кладбище, а прощание состоится 4 октября.