Стало известно о внушительном наследстве Добрынина

Ушедший из жизни 1 октября музыкант Вячеслав Добрынин оставил наследство, включающее квартиру в Москве и роскошный дом в поселке Старая Руза, стоимость которого оценивается в 30 млн рублей.

Отмечается, что в распоряжении музыканта была квартира в Москве, расположенная в доме № 23 на Ленинском проспекте, который был построен перед началом Великой Отечественной войны, передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на издание «Дни.ру».

Кроме столичной квартиры, он владел загородным домом в поселке Старая Руза, приобретенным в 1995 году.

Особняк под Москвой, где Добрынин провел последние годы своей жизни, был построен по проекту его жены, архитектора Ирины. По оценкам риелторов, стоимость этого дома составляет около 30 млн рублей.

Напомним, советский и российский композитор и певец Вячеслав Добрынин скончался в возрасте 78 лет. Его планируется похоронить на Троекуровском кладбище в Москве.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста и композитора.