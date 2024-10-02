Хасбик попросил помощи у адвокатов после одной публикации в соцсети

Блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, испугался возможного уголовного преследования из-за антисемитского поста. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Накануне Хасбик выложил в популярной соцсети снимок с пробившей землю ракетой, которая была подписана: «Welcome to Israel». Пост провисел около 10 часов, поле чего он удалил его и выложил новый.

«№ 1 адвокат нужен в России, напишите в директ», — написано в публикации.

Напомним, что вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал это ответом на убийства Израилем лидера ХАМАС Исмаила Хании, лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и командующего КСИР в Ливане Аббаса Нильфрушана.

Хасбик и ранее высказывался по ситуации на Ближнем Востоке. В октябре 2023 года, после нападения ХАМАС на Израиль и начала ответной операции израильских войск, он высказал поддержу Палестине. Тогда он разместил в своих социальных сетях палестинский флаг с сердцем.