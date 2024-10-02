Кушанашвили впервые вышел на связь после операции

Журналист Отар Кушанашвили впервые вышел на связь после перенесенной операции по удалению опухоли. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», шоумен заявил, что он «выжил».

Ранее продюсер Кушанашвили Виктор Ладненко заявил, что операция в медцентре имени Блохина прошла в плановом режиме. СМИ писали, что у журналиста удалили злокачественное новообразование в печени и кишечнике. Теперь ему предстоит длительная реабилитация.

«Я живой! Я живой! Живой! Выпросил телефон! Пусть шустрила оповестит мир, что я ****** (победил — прим. ред.) рак! 9 часов операция! Я живой! Я выжил!» — написал Кушанашвили в сообщении, которое распространили его помощники в социальных сетях.

Напомним, что Кушанашвили госпитализировали в подмосковном Красногорске 20 июня. У ведущего диагностировали острую непроходимость кишечника и провели срочную операцию, в ходе которой обнаружили опухоль сигмовидной кишки четвертой стадии. Телеведущий заявлял, что «преисполнен решимости» вылечить онкологическое заболевание. Шоумена прооперировали после четырех процедур химиотерапии.