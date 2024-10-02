Бывшего мужа Алсу заподозрили в романе с 20-летней девушкой

Бывший муж певицы Алсу бизнесмен Ян Абрамов завел роман с 20-летней девушкой из состоятельной семьи. Об этом сообщает KP.RU.

Собеседник издания отметил, что у новой возлюбленной Абрамова арабские корни, и она «очень похожа на Алсу».

«По словам его новой девушки, Ян не жалеет на нее денег. Она летает только на частных самолетах, он ей тоннами дарит вещи от Chanel. Но она и [бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия] Решетова — не единственные в его "гареме". Там много у него дам. И все просто "клоны" Алсу, все девочки похожи между собой», — рассказал инсайдер о своих подозрениях.

Ранее Алсу заявила, что бывший муж мстит ей после развода.

О разводе певицы и бизнесмена стало известно 27 мая. Они состояли в браке 18 лет. Алсу и Абрамов воспитывают троих детей — 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микеллу и 7-летнего Рафаэля. СМИ называли причиной разрыва отношений измены Абрамова.