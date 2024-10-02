Макаревич* уехал в США из-за обстановки в Израиле

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* замечен в США на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и ракетной атаки по Израилю. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Ранее Макаревич* переехал жить в Израиль вместе со своей женой. После 24 февраля 2022 года он начал критиковать действия Москвы и отменил свои выступления в России, а позднее закрыл здесь бизнес.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после взрывов пейджеров и техники в Ливане 17 и 18 сентября. Власти Ливана обвинили в произошедшем Израиль. В ночь на 1 октября Телль-Авив объявил о начале ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.

Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал это ответом на убийства Израилем лидера ХАМАС Исмаила Хании, лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и командующего КСИР в Ливане Аббаса Нильфрушана.

Макаревич* на фоне ухудшения ситуации в регионе, куда он переехал из России, был замечен в Нью-Йорке, где провел винно-музыкальное мероприятие в баре в Бруклине. При том, что ранее в графике музыканта и его группы «Машина времени» не было запланированных выступлений в США.

Следующий концерт по плану у Макаревича* должен состояться 6 октября в Тель-Авиве, однако организаторы заявили, что рассматривается вопрос об отмене выступления. Под угрозой отмены и концерты «Машины времени» в израильских городах Хайфа и Ашдод, запланированные на декабрь.

По данным СМИ, Израиль на фоне конфликтов страны с «Хезболлой» и Ираном также покинули и другие российские звезды, в том числе певица Алла Пугачева, комик Максим Галкин*, телеведущий Михаил Шац*, актер Анатолий Белый* (Галкин*, Шац* и Белый* признаны иногантеами в РФ).

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.