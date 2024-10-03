Pink Floyd продали свой музыкальный каталог Sony Music за 400 миллионов долларов

Британские классики психоделического рока Pink Floyd продали права на свой музыкальный каталог компании Sony Music за приблизительно 400 миллионов долларов. Ни музыканты, ни лейбл новость не прокомментировали.

Сделка включает права на записанные треки (но не на их авторство), имя и образ, то есть с символикой группы можно будет создавать товары, использовать ее в фильмах, спектаклях и так далее, сообщает Financial Times.

Полученные средства разделят поровну Дэвид Гилмор, Роджер Уотерс и Ник Мейсон, а также наследники покойных участников Pink Floyd Ричарда Райта и Сида Барретта.

Коллектив был близок к продаже каталога еще в 2022 году, но договор осложнился давним конфликтом между Уотерсом и Гилмором. Недавно Дэвид заявлял, что мечтает о сделке не из-за финансовой выгоды. Причина в том, что артист желает избавиться от споров и принятий решений, связанных с контрактом.

Ранее Sony Music получили права на дискографию Queen. Покупка обошлась организации в миллиард долларов.